L'amour est dans le pré 2017 : Nathalie en larmes, Romuald un sacré beau gosse !

La 12e saison de L'amour est dans le pré est lancée. Lundi 2 janvier, M6 a dévoilé les premiers portraits des agriculteurs recherchant l'amour. Face à Karine Le Marchand ils ont dévoilé leur personnalité avec timidité et franchise. Résumé !

Romuald en quête de "passion charnelle"

Éleveur de poules bio (il en possède 2 500) pour la vente des oeufs en Bourgogne – Franche Comté, Romuald a 42 ans. Il y a quelques années, il a quitté son emploi de chauffeur poids lourd après une dépression et ne regrette pas aujourd'hui d'être devenu agriculteur comme son grand-père qu'il aimait tant.

Séduisant avec son tendre regard et ses cheveux poivre et sel, Romuald a connu plusieurs grandes histoires d'amour qui n'ont pas duré plus de deux ans. Des échecs qui lui ont permis d'avancer car le candidat sait apprendre de ses erreurs. Par exemple, il a compris que l'échec de sa précédente relation est dû au fait qu'il a "oublié" de s'occuper de sa compagne.

Passionné de moto et recherchant une femme "douce, féminine, calme, coquette et indépendante", âgée entre 25 et 42 ans, Romuald voit l'amour comme "une passion charnelle". Voilà qui est dit !

Nathalie, une jolie blonde positive

Eleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage en Bourgogne – Franche Comté, la pétillante jeune femme de 27 ans, benjamine de cette saison, vit dans un hameau composé de dix maisons. Une situation géographique qui ne l'aide pas à faire des rencontres !

Angoissée de voir ses amies fonder un foyer et pas elle, la jolie blonde avoue avoir du mal à accorder sa confiance à un homme. La faute à des relations amoureuses passées marquées par le mensonge, l'infidélité et l'égoïsme. Marquée par la mort de sa mère survenue lorsqu'elle avait 14 ans, Nathalie a une philosophie : sourire à la vie. "Le fait de m'occuper l'esprit et les mains m'a permis d'atténuer la douleur", a-t-elle confié en larmes.

Nathalie est aujourd'hui à la recherche d'un homme âgé d'environ 28 ans, "actif, qui prenne soin de lui, positif, drôle et qui a un coeur grand comme le monde". Il faudrait aussi qu'il ne soit "pas trop grand" (elle mesure 1,68 mètre) et un peu musclé. Son type d'homme ? Antoine Griezmann !

Gilles, l'amour après la mort

Ce céréalier et éleveur de taurillons en Nouvelle Aquitaine est âgé de 57 ans. Père de trois enfants, Gilles n'a pas été épargné par la vie. Sa femme est morte il y a cinq ans alors que son petit dernier, Thibault, était âgée de 8 ans. La même année, un de ses aînés a eu un grave accident de la route, son cerveau est mort à 90%, et sa mère est décédée quinze jours après son épouse.

Décrit par Thibault comme un homme "très gentil, généreux, drôle et qui a beaucoup d'amour à donner", Gilles est à présent prêt à se reconstruire. Timide et doux comme il se décrit lui-même, le participant confesse avoir peur de se lancer dans une histoire d'amour et doute de lui. Il n'arrive pas à faire le premier pas. "La première seconde de la relation, c'est aussi fort que d'être au bord d'une passerelle et de devoir sauter à l'élastique. J'ai peur du vide, mais une fois que j'aurai sauté, j'en redemanderai c'est sûr", lâche-t-il.

Amateur de voyage, de batterie et de moto, il souhaite rencontrer une femme âgée de 45 à 60 ans, sportive si possible et qui aime les balades à deux roues.

Christophe, bad boy ultra tendre

Vigneron en Bourgogne – Franche Comté de 46 ans, Christophe est le bad boy de la saison ! C'est en blouson de cuir et béret sur la tête que ce participant s'est présenté face à Karine Le Marchand.

Divorcé après dix-huit ans de vie commune, ce fou de rugby qui a pratiqué ce sport à haut niveau est un amoureux passionné. Mais pas que, c'est aussi un séducteur. Précisant ne pas être un infidèle pour autant, Christophe ajoute aimer regarder les femmes même lorsqu'il est en couple.

Fan de film, notamment d'action, le candidat aime aussi des réalisations plus romantiques telles que Dirty Dancing. Le bad boy est en fait un très grand tendre ! Après son divorce, il a vécu une histoire d'amour qui a duré trois ans et qui ne l'a pas laissé indemne. Il faudra donc peut-être un petit peu de temps à Christophe pour accorder sa confiance. Il recherche aujourd'hui une femme âgée d'au moins 35 ans, féminine, qui a des formes "contrairement aux mannequins".

Gérard, célibataire depuis toujours

Gérard alias "Gégé" est âgé de 52 ans. Éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Nouvelle Aquitaine, ce candidat est grand gentil. Passionné par son métier et sa région, il a toujours voulu devenir agriculteur. Mais ce quinquagénaire aime aussi profiter de la vie en dehors de ses champs, notamment en participant à des sorties moules-frites et des soirées dansantes avec de la lambada.

Très sensible, Gégé est célibataire depuis toujours – sa seule histoire d'amour a été un flirt lorsqu'il était âgé de 20 ans – et a profondément besoin d'amour. Espérant trouver l'amour grâce à l'émission, il envisage déjà de refaire sa maison pour accueillir sa dame comme il se doit.

Aujourd'hui, Gérard recherche "une femme assez grande, au moins 1,68 mètre. Fine, fine. Bien les formes quand même. Comme on dit : quand il y en a un peu, ça arrange la viande", a-t-il confié. Il aimerait qu'elle soit également gentille, avec du caractère.

Julie, une solitaire prête à s'ouvrir

Julie (33 ans) est éleveuse de chevaux en Normandie. Sa mère ne l'a jamais vu avec un garçon mais elle sait que sa fille a déjà connu l'amour. Ne comprenant pas pourquoi Julie ne trouve pas l'homme de sa vie et n'a pas d'ami, la maman semble presque désemparée ! En tout cas, la candidate est prête à quitter le cocon familial pour vivre à deux.

Sensible a l'énergie des gens (elle ressent tout de suite lorsqu'une personne ne va pas bien), la jeune femme recherche un homme âgé entre 27 à 40 ans, "assez costaud, viril et plutôt grand". "Quand on est capable de lire dans le regard d'un autre qu'on est important je pense que ça peut faire du bien", lâche-t-elle. On lui souhaite de trouver son prince charmant !

Vincent, un séduisant sosie

Vincent (45 ans), éleveur de brebis allaitantes en Occitanie n'est autre que le sosie d'Emmanuel Macron et c'est Karine Le Marchand qui le dit !

Passionné de numérologie, Vincent est père de deux enfants (des adolescents dont il a la garde exclusive) et possède un sacré tempérament. À la célèbre animatrice, il confie : "Je suis assez exigeant, assez autoritaire. J'ai pas mal de caractère." Et quand on lui demande "s'il est chiant", il répond toujours avec bonne humeur : "un peu comme tout le monde."

Il recherche aujourd'hui une femme élégante, plutôt mince et avec les cheveux longs ! La description est plutôt claire !