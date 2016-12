L'amour est dans le pré 2017 : Gilles, un touchant et romantique papa

En attendant la diffusion des portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré, le 2 janvier prochain sur M6, le compte Facebook de l'émission diffuse chaque jour des extraits de ces derniers. Après Nathalie, Julie, Gérard, Sébastien, Raphaël, Pierre-Emmanuel, Jean-Marc et le tendre Patrice, il est temps de faire connaissance avec Gilles.

Âgé de 57 ans et père de trois enfants, Gilles est céréalier et éleveur de taurillons en Nouvelle Aquitaine. Ce candidat qui pratique la moto est décrit par un de ses enfants comme un homme "très gentil, généreux, drôle et qui a beaucoup d'amour à donner".

Plutôt timide face à la caméra et la belle Karine Le marchand, Gilles confesse de son côté avoir peur de se lancer dans une histoire d'amour. Pourtant, si l'étincelle est là, il s'y plongera à corps perdu.

"La première seconde de la relation, c'est aussi fort que d'être au bord d'une passerelle et de devoir sauter à l'élastique. J'ai peur du vide, mais une fois que j'aurai sauté, j'en redemanderai c'est sûr", lâche-t-il. On espère donc pour lui qu'une femme lui donnera envie de plonger tête la première !