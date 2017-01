L'amour est dans le pré 2017 : Portraits et photos des 14 candidats !

Ça y est, les portraits des candidats de L'amour est dans le pré 2017 vont être dévoilés ! Deux mois après la diffusion sur M6 du bilan de l'édition précédente, la chaîne s'apprête à présenter les nouveaux agriculteurs. Au casting, onze hommes, trois femmes et des nouveaux métiers !

Alors que l'année dernière, les téléspectateurs ont pu découvrir grâce à Monique le métier d'héliciculteur (éleveur d'escargots), cette nouvelle saison présente un pêcheur en lac, une éleveuse de saint-bernards, un éleveur de poules bio et un spécialiste du boeuf fin gras du Mézin, une viande rare prisée des grands chefs.

Du côté des personnalités, les téléspectateurs découvriront Carole (48 ans), l'éleveuse de chiens saint-bernards en région PACA, Nathalie (27 ans) qui s'occupe de vaches et de chèvres pour le fromage et Julie (33 ans), éleveuse de chevaux en Normandie.

Du côté de ces messieurs, les téléspectatrices feront la connaissance de Patrice (52 ans), éleveur de vaches laitières en Pays de la Loire qui a pour particularité de n'avoir jamais connu les plaisirs charnels, Christophe (46 ans), vigneron bad boy, Romuald (42 ans), éleveur de poules bio, Roland (60 ans) éleveur de vaches allaitantes, Vincent (45 ans), sosie d'Emmanuel Macron, qui s'occupe de brebis allaitantes en Occitanie.

Figurent aussi au casting, Gilles, un veuf de 57 ans, père de trois enfants et céréalier et éleveur de taurillons, Jean-Marc (52 ans) viticulteur et éleveur de vaches allaitantes en Bourgogne, Pierre- Emmanuel (43 ans), céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes, Sébastien (40 ans), éleveur de brebis et de vaches allaitantes, Gérard alias "Gégé" (52 ans), éleveur de vaches et de brebis allaitantes, et le séduisant Raphaël (44 ans), pêcheur en Auvergne.

En plus de nouveaux métiers, cette saison de L'amour est dans le pré a développé les grands moyens pour filmer de belles images puisque des drones ont été utilisés pendant les tournages afin d'immortaliser les grands espaces. "Les images aériennes permettent de voir l'étendue des exploitations. Cela donne une idée du lieu où vivent nos agriculteurs et de leur charge de travail", a confié Virginie Matéo, productrice de l'émission, au Parisien.

Rendez-vous lundi 2 janvier sur M6 à 21h pour la diffusion des premiers portraits des candidats de L'amour est dans le pré 2017.