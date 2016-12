L'amour est dans le pré 2017 : Vincent, éleveur et sosie d'Emmanuel Macron !

À quelques jours de la diffusion des portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2017, M6 continue de dévoiler les visages des futures stars du programme. Et il y en a un qui peut se targuer de ressembler à Emmanuel Macron, président du mouvement En Marche ! et candidat à la présidentielle 2017.

Même coiffure, regard similaire... Karine Le Marchand a tout de suite vu la ressemblance et même déclaré à Vincent qu'elle espérait pour lui qu'il trouve sa Brigitte – Emmanuel Macron ayant épousé Brigitte Trogneux en 2007.

Âgé de 45 ans et père de deux enfants, Vincent, éleveur de brebis allaitantes en Occitanie, a un sacré tempérament. À la célèbre animatrice, il confie : "Je suis assez exigeant, assez autoritaire. J'ai pas mal de caractère." Et quand on lui demande "s'il est chiant", il répond toujours avec bonne humeur : "un peu comme tout le monde."

S'il faut attendre le 2 janvier pour découvrir sur M6 les portraits des agriculteurs de cette nouvelle saison d'ADP, nous avons déjà pu faire la connaissance de Nathalie, Julie, Gérard, Sébastien, Raphaël, Pierre-Emmanuel, Jean-Marc, Patrice, Gilles et Christophe.