Carole (L'amour est dans le pré) en couple: photo de son chéri et nouvelle coupe

Fin décembre, nous avons appris avec surprise que Carole, candidate de l'émission L'amour est dans le pré 2017, et son compagnon Steve s'étaient soudainement séparés. Une rupture qui semble appartenir au passé puisque le duo vient de prendre la pose ensemble. Une belle nouvelle accompagnée d'un autre changement dans la vie de Carole : une nouvelle coiffure.

"Steve et moi mettons fin à notre histoire après une première séparation due à l'éloignement de ses enfants. Je croyais que tout s'était stabilisé mais, tristement, d'autres soucis sont arrivés tout doucement, plus brutalement, et qui en sont la cause. Sa jalousie", avait révélé celle qui n'avait finalement pas trouvé l'amour avec Didier. Mais voilà, en cette fin de mois de mars 2019, le duo se dévoile sur plusieurs photos, postées sur Instagram et sur le site de Carole, Caroledanslepré.com. Et Carole et Steve semblent particulièrement complices. On s'en doute, ce nouveau chapitre amoureux a été largement commenté (de façon positive bien sûr) par les internautes.

Les admirateurs les plus assidus de Carole ont aussi découvert sa nouvelle coupe de cheveux.