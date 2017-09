Carole (L'amour est dans le pré 2017) "folle amoureuse" mais pas de Didier !

L'heure est au bilan pour L'amour est dans le pré 2017. À cette occasion, le magazine Télé Loisirs fait des révélations concernant Carole.

Les téléspectateurs d'M6 risquent d'être déçus, alors que tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes entre l'éleveuse de chiens et Didier, voilà qu'on apprend aujourd'hui que leur histoire est terminée. Après qu'il a emménagé chez elle, là-haut sur sa montagne, le comportement du prétendant a évolué. "Il n'est resté que trois semaines. Ce n'était plus la même personne, il ne souriait plus et ne parlait plus. On était trop différents", explique Carole. Leur rupture a fait réaliser à la quadragénaire qu'elle n'était pas vraiment amoureuse puisque Didier ne lui a pas manqué.

Une fois redevenue célibataire, Carole a reçu du courrier de prétendants via la production. Parmi les lettres, celle d'un homme qui lui a immédiatement tapé dans l'oeil. La belle brune lui a donc téléphoné et aujourd'hui, ils vivent ensemble ! "Je suis folle amoureuse. (...) En plus, il a lui-même été agriculteur pendant une dizaine d'années, il sait ce que c'est. Avec lui, tout est beaucoup plus simple", confie-t-elle. Quelle bonne nouvelle !