L'amour est dans le pré 2017 : Un couple prêt à emménager, Carole amoureuse !

Lundi 11 septembre, M6 diffusait deux nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré 2017. Cette fois-ci, c'est la suite des aventures de Carole, Roland et Sébastien qui vivent leur dernier jour à la ferme aux côtés de leurs prétendant(e)s qui a été dévoilée. Mais aussi celles de Romuald et Nathalie qui sont quant à eux en voyage en amoureux.

Carole amoureuse !

L'éleveuse de saint-bernard de 48 ans a découvert un Didier bien plus ouvert et qui ose enfin concurrencer Éric. Ce dernier, perturbé par ce nouveau comportement, prend la décision de rentrer chez lui. Les adieux se font rapidement et le duo se retrouve enfin seul : la complicité est en train de naître et les fous rires se multiplient.

Carole demeure tout de même un peu distante et lui avoue qu'elle ne sait pas si elle le rejoindra chez lui. Après cette annonce, l'homme de 52 ans fond en larmes face caméra. Mais après une longue nuit de discussion, la quadragénaire décide finalement de le rejoindre sur ses terres à Beauvais. Un souhait qui se concrétise un mois plus tard. C'est avec le sourire qu'elle retrouve son Éric. Durant ces semaines de séparation, le duo s'est beaucoup appelé et s'est apparement rapproché. Heureux de se retrouver, ils se prennent même la main et s'embrassent. Enfin !

Le week-end se déroule dans la joie et la bonne humeur et après une nuit qui s'est visiblement bien passée, Didier dit "je t'aime" à Carole qui lui propose de la rejoindre dans sa montagne pour passer une semaine à ses côtés. Une sacrée nouvelle ! La candidate n'a plus de doutes concernant ses sentiments pour Didier.

Roland prend ses distances

L'éleveur de vaches allaitantes de 60 ans a préféré continuer son aventure avec Christiane. Enfin seul, le duo ose un rapprochement lors du dîner en dansant un slow sur un titre de Joe Dassin. Un moment romantique conclu... par une bise !

Un peu plus d'un mois plus tard, Roland rejoint sa prétendante chez elle pour trois jours. Première bonne surprise, il n'y a qu'une chambre chez Christiane. Mais avant de passer la nuit à ses côtés, l'agriculteur rencontre les proches de sa bien-aimée. Le lendemain, place à une marche sportive avec le club de randonnée de Christiane. Pas de problème pour Roland qui prouve toute sa vigueur. Mais quelques minutes plus tard, rien ne va plus. Roland annonce vouloir "garder une amitié" avec Christiane, qui lui demande si elle pourra venir en vacances chez lui lorsqu'il sera à la retraite (dans quelques mois). La réponse est oui. Mais les 800 kilomètres qui les séparent et son absence de sentiments font réfléchir Roland. Quelle sera la suite de l'histoire ? Réponse très vite.

Sébastien sur un nuage

L'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans vit un conte de fées avec Émilie. Le couple est si heureux de passer du temps ensemble que la jolie brune décide de rester quelques jours de plus à la ferme. Une nouvelle qui fait fondre Sébastien en larmes, surtout lorsqu'il apprend que le choix d'Émilie signifie qu'elle va passer moins de temps avec sa fille de 6 ans avant qu'elle ne retourne chez son père.

Au lieu de partir, Émilie installe donc quelques-unes de ses affaires dans le placard de Sébastien. Ces deux-là sont si fusionnels qu'ils décident de se rendre ensemble à l'église afin de rendre chacun hommage à un proche récemment décédé.

Mais Émilie a fini par rentrer chez elle et après quinze jours de séparation, Sébastien la retrouve chez elle à Toulon. Un moment synonyme de baisers, de mots doux et de tendresse. Le beau gosse rencontre ensuite la mère de sa chérie. Et face à elle, il ose dire qu'il n'a jamais autant aimé une femme et qu'il veut la rendre heureuse jusqu'à la fin de sa vie.

Un tel bonheur se conclut forcément par un engagement : ils emménageront ensemble à la rentrée des classe. Émilie s'apprête donc à quitter son travail.

Romuald prêt à emménager !

L'éleveur de poules bio de 42 ans et Emmanuelle partent en week-end à Fribourg (Suisse). C'est main dans la main qu'ils découvrent le ville. Et ils sont si bien ensemble qu'ils envisagent de prendre un appartement ! "Comme ça, on est tous les deux, enfin tous les trois avec ta fille. On construit quelque chose. Ça ne me dérange pas que ta fille ne soit pas ma fille", lui annonce Romuald. Emmanuelle a les larmes aux yeux et accepte la proposition. Espérons que cela marchera suffisamment entre eux pour que cette étape soit franchie.

Nathalie folle de Victor

L'éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage de 27 ans et Victor se sont envolés en Corse, à Calvi. Après une séance de parapente, les deux complices ne cessent de se cajoler. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre et se le montrent. Mais Nathalie, marquée par des histoires d'amour décevantes, a peur de l'avenir. Lors d'un dîner, elle demande à Victor s'il pourrait vivre chez elle et tous les marqueurs sont au vert.

Les aventures de nos agriculteurs et à suivre dans un prochain épisode !