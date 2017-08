Nathalie (L'amour est dans le pré 2017) in love : "Victor prenait soin de moi"

Nathalie, éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage de 27 ans, a craqué pour Victor dans L'amour est dans le pré 2017. Le rugbyman, élagueur de métier, a en effet réussi à se faire suffisamment apprécier de la jolie blonde pour qu'elle renvoie Bastien et Sébastien chez eux. À nos confrères de Télé Loisirs, Nathalie a dévoilé pourquoi Victor a fait battre son coeur.

Drôle, doux, attentionné, le jeune homme a toutes les qualités, à en croire l'agricultrice : "Victor arrive à déconner, à être sérieux et en même temps à me faire réfléchir. Avec Bastien, je rigolais beaucoup, mais il était plus réservé et ne me montrait pas son caractère. Victor était beaucoup plus ouvert et avenant. Et il prenait soin de moi ! Ce sont des petits détails, il me posait des questions, etc. Je me suis dit que c'était ce dont j'avais besoin !"

Le jeune homme – qu'elle définit également comme un "rentre-dedans" et un "nounours" – a donc eu les faveurs de la candidate et on espère que leur histoire d'amour durera. En tout cas, il paraît impensable que ces deux-là ne soient pas rencontrés avant. Non seulement ils vivent à seulement 30 kilomètres l'un de l'autre mais en plus, ils ont des connaissances de lycée en commun.

Bref, on croit à cette belle romance et on espère que les épisodes à venir seront synonymes de bonnes nouvelles !