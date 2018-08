Carole Rousseau balance sur TF1 : "Une déshumanisation de la relation"

Carole Rousseau et TF1, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le 24 juillet 2018, la journaliste annonçait, dans un communiqué de presse, son départ de la chaîne après vingt années de bons et loyaux services. Elle y animait notamment des émissions populaires comme Le Grand Concours des animateurs, Appels d'urgence ou encore 90' Enquêtes.

Ce vendredi 24 août, Carole Rousseau explique enfin sa décision de quitter la première chaîne de France à nos confrères de Puremedias. Si elle assure qu'il n'y a pas de mauvais sentiments entre les deux partis, elle révèle toutefois que l'entente n'était plus là. "Ce n'est pas une question de tensions (...) C'est plutôt une question de déshumanisation de la relation, devenue, j'ose le terme, trop technocrate. On se retrouve dans un rapport qui n'en est plus vraiment un (...) J'avais plutôt l'image du vieux couple, l'usure de la relation où l'on se voit sans se voir, où on est là sans être là, et puis un jour l'un des deux décide de se séparer. En l'occurrence, là, c'est moi. On s'est quitté, de manière tout à fait professionnelle. Je ne leur ai pas vraiment laissé le choix non plus. Vous savez, on ne retient pas une femme qui a envie de partir..."

Décidée à tourner la page en rebondissant sur la chaîne appartenant au groupe Canal+, C8, Carole Rousseau s'enthousiasme à l'idée d'entamer de nouveaux projets. "L'équipe de C8 m'a vraiment plu et j'ai envie de participer à cette aventure. D'autres opportunités sont prévues. Elles se définiront au fur et à mesure. Il est évident que je suis là également pour les différentes facettes de mon expérience : le jeu, le divertissement, le direct, le magazine..."

A 50 ans, l'animatrice n'en a définitivement pas fini avec la télévision.