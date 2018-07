Carole Rousseau dit au revoir à TF1 pour une autre chaîne !

C'est un nouveau départ choc qui vient d'être annoncé dans le milieu du petit écran. Carole Rousseau, figure emblématique de TF1 depuis une vingtaine d'années, a décidé de quitter la chaîne pour rejoindre les équipes de C8 dès septembre 2018.

C'est Franck Appietto, directeur général de C8, qui a révélé l'information dans un communiqué de presse : "Je suis très heureux d'accueillir Carole Rousseau sur l'antenne de C8 à la rentrée. C'est un visage apprécié du grand public qui va permettre d'enrichir notre offre de programmes."

La journaliste se verra confier une émission hebdomadaire dans la nouvelle case information de la chaîne qui sera lancée à la rentrée prochaine. Elle animera également des soirées spéciales composées d'un document puis d'un débat en direct, indique le communiqué.

Carole Rousseau est notamment connue pour avoir présenté durant plusieurs années des émissions populaires comme Le Grand Concours des animateurs, Appels d'urgence ou encore 90' Enquêtes.

Ce départ soudain n'est finalement pas si surprenant lorsqu'on se souvient de l'interview qu'elle avait accordée au Figaro en janvier dernier. Elle affirmait alors qu'elle commençait à tourner en rond chez TF1 : "C'est beaucoup moins artisanal qu'avant, beaucoup moins drôle, on prend moins de risques, il y a moins de création. Et les gens ont changé : ils sont plus durs, on vous parle d'argent au lieu de vous parler de contenu. J'étais ravie de l'arrivée de la nouvelle équipe (à TF1), mais ils n'ont pas forcément plus de choses pour moi."