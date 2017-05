Caroline Ithurbide et Laurie Cholewa, deux animatrices de charme à Cannes

La 70e édition du Festival de Cannes bat son plein dans une ambiance festive et décontractée. Lundi 22 mai, nombreuses étaient les personnalités à se rendre à la soirée organisée par l'agence Sandra and Co en l'honneur de l'équipe du film Hostile. Grégory Fitoussi, Brittany Ashworth et tous les membres de la production du long métrage de Mathieu Turi étaient ainsi réunis pour un cocktail convivial et réussi.

Sur place, la fondatrice de l'agence de relations publiques Sandra and Co, Sandra Zeitoun de Matteis, a pu compter sur la présence de la réalisatrice Lisa Azuelos mais aussi sur celle de Caroline Ithurbide et Laurie Cholewa. Enjouées et joliment apprêtées, les deux animatrices ont volontiers pris la pose devant les caméras avant de saluer leur amie.

Le fiancé de Sandra Zeitoun de Matteis, l'acteur Tomer Sisley, était aussi présent, à l'instar de Frédéric Beigbeder, du rappeur Damso, de la comédienne Elise Larnicol, du chanteur du groupe Santa Esmeralda, Leroy Gomez, et du footballeur Adil Rami.