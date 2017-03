Caroline Ithurbide nue en couverture de Lui ? La raison de son refus...

Vendredi 17 mars 2017, alors que l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) parlait de Maximilien de Top Chef (M6) et la propostition coquine qu'il a reçu de la part du site X Jacquie et Michel, Caroline Ithurbide a révélé qu'elle avait elle aussi déjà reçu une proposition un peu chaude par le passé...

"A l'époque de l'émission Adam recherche Eve [diffusée sur C8 en 2015, NDLR], on m'avait proposé de faire la couverture de Lui toute nue", a lâché la belle animatrice et chroniqueuse de 37 ans face à Cyril Hanouna. Une sortie qui a beaucoup impressionné ses camarades autour de la table. "C'est hyper chic Lui !", a réagi Matthieu Delormeau qui n'a pas compris pourquoi la jolie Caroline avait alors refusé l'offre du magazine dont la rédaction est dirigée par Frédéric Beigbeder.

Et la principale intéressée de s'expliquer : "J'ai dit non parce que je préfère ménager le suspense !" Une raison qui a étonné ses collègues mais qui a permis à Jean-Michel Maire, toujours très distingué, de faire une petite remarque graveleuse passée quasiment inaperçue : "On peut faire une fausse Une, si tu veux, chez moi !"

