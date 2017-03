Top Chef 2017 : Maximilien bientôt dans un Jacquie et Michel ? Il répond !

Mercredi 15 mars, face à 2,5 millions de téléspectateurs, Maximilien a été éliminé du concours Top Chef 2017. Le candidat au franc-parler inimitable s'est confié à nos confrères de TVMag.

Loin d'être un habitué des concours, Maximilien a participé à Top Chef pour "apprendre" et "n'a aucune attente" précise à la suite de son passage à la télévision. "Je suis venu pour me changer les idées et pour m'amuser. Je ne joue pas ma vie dans ce concours. J'ai obtenu une étoile il y a deux ans, il y a eu un boom dans le restaurant que j'ai décidé de mettre en vente. En ce moment, il y a encore un boom avec l'émission, mais je sais que cela ne durera pas. On m'oubliera quand il y aura un autre con plus grande gueule que moi", déclare-t-il avec la légèreté qu'on lui connaît.

Si participer à Top Chef a donc été synonyme d'amusement, grâce au programme, il a aussi appris des choses mais ce n'est pas grâce aux chefs : "Finalement, on en apprend plus des autres candidats que des chefs, car on est plus souvent ensemble. Voir tes autres concurrents, qui ont des univers très différents du tien, cuisiner à côté de toi, permet d'apprendre beaucoup. Top chef n'est pas une école de cuisine. Les chefs sont là pour coacher." Très proche d'Alexis, de Jean-François et de Franck, le Belge s'est même fait des amis grâce à l'émission.

Bien décidé à relever de nouveaux défis culinaires grâce à l'ouverture prochaine de son nouveau restaurant, Maximilien a répondu à l'appel lancé par le site pornographique Jacquie et Michel. Lui qui avait déclaré qu'il pourrait tourner dans un film porno a été entendu par le leader du marché, lequel s'est montré enchanté de l'aider à concrétiser son souhait. Mais, au risque de décevoir certaines téléspectatrices, Maximilien ne compte pas franchir le pas. "Cela m'a fait beaucoup rire ! Je ne vais pas le faire, je ne suis pas bête. Je ne veux pas me griller. Ça m'aurait amusé, mais ce n'est pas politiquement correct", a-t-il répondu.

Tant pis... ou pas !