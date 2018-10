Caroline (L'amour est dans le pré 2018) : Son comportement hors caméra critiqué

Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2018 (M6) du 15 octobre 2018, Thierry a eu une très mauvaise surprise : ses deux candidates ont choisi de quitter l'aventure. Interviewé par Télé Loisirs, l'agriculteur revient sur ce coup de théâtre et critique ouvertement son ex-coup de coeur, Caroline.

Malgré "des petits bisous" échangés avec Caroline, l'agriculteur lui a annoncé à la fin de l'épisode qu'il n'avait plus de sentiment pour elle. Selon lui, Caroline aurait changé totalement de comportement lorsqu'il a été question du départ de Laure. "Ce n'était plus la Caroline que j'avais vue le premier jour", déclare-t-il au site. Puis, il explique en détail ce qu'il s'est passé : "Elle s'est mis en tête qu'on était en couple, qu'elle m'avait mis le grappin dessus. Lors de la soirée entre amis, on était une quinzaine. Pour elle, c'était trop. Elle s'est renfermée. Ma soeur a essayé de lui parler, pour qu'il y ait un minimum de dialogue, mais impossible pour elle de sortir un mot."

Pire, lors de cette soirée, elle est partie s'isoler et Thierry l'a retrouvée au téléphone avec son ex ! "Elle me l'a passé. Il me donnait des conseils et me disait ce qu'il fallait faire", explique-t-il ensuite. Un règlement de comptes, visible à la fin de l'épisode, a ensuite eu lieu. Mais le candidat raconte à Télé Loisirs ce qu'il s'est passé en off : "Elle mettait la misère aux cameramen. Elle ne voulait plus voir les caméras, ni porter de micro. Et dès qu'elle était filmée, elle fermait la porte. Elle voulait qu'on ne soit que tous les deux. Après son départ, la journaliste qui nous suivait a réussi à l'avoir au téléphone. Elle me l'a passée. Caroline m'a dit : 'Je ne comprends pas ce que tu m'as fait.' Je lui ai répondu : 'Mais j'ai essayé de te l'expliquer ! Tu t'es énervée, tu as pris tes bagages et tu es partie.' Il fallait le dire devant la caméra !"

Une histoire qui ne se termine donc pas très bien. Caroline donnera-t-elle prochainement sa version des faits ? Suspense...