Caroline Receveur "change de tête" : Son nouveau look capillaire dévoilé

Caroline Receveur est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son chéri Hugo Philip. En attendant l'arrivée de bébé prévue pour cet été, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue business-woman prépare la chambre de son petit Marlon et se fait chouchouter.

En effet, comme dévoilé en story sur Instagram, la future maman a changé de tête. Caroline Receveur a fait confiance au salon de beauté L.Atypique situé dans le 3e arrondissement de Paris pour ce nouveau look capillaire. Elle a opté pour des extensions à bandes adhésives afin d'apporter un peu de longueur et de volume à sa crinière et a choisi de foncer légèrement sa chevelure. Pour un si joli résultat, la jeune femme de 30 ans a dû s'armer de patience. Sur le compte Instagram du salon de coiffure, on découvre en effet que ce changement de look capillaire a pris... huit heures de travail !

Il faut dire que Caroline Receveur savait précisément ce qu'elle voulait. Toujours en story sur le réseau social, la compagne de l'influenceur Hugo Philip révèle s'être inspirée d'un célèbre mannequin : Gisèle Bündchen. En légende d'un montage de plusieurs photos du top brésilien, la future maman a écrit : "Ma nouvelle inspiration capillaire."