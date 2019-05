Caroline Receveur divine en bikini : sa photo qui fait sensation

Caroline Receveur se prépare déjà pour l'été. Vendredi 10 mai 2019, l'influenceuse et femme d'affaires de 31 ans a dévoilé sur Instagram le maillot de bain qu'elle portera à la plage ou à la piscine. Une création de la marque Swimwear.

Et la compagne d'Hugo Philipp a fait son petit effet sur le réseau social avec son bikini blanc à imprimé léopard. En commentaires de sa publication, de nombreux abonnés lui on fait savoir qu'elle était sublime et qu'elle avait un corps de rêve. "Mais comment tu fais pour être aussi musclée ?! Après un enfant ? Merde", a par exemple écrit une internaute. Des compliments qui devraient donner le sourire à Caroline Receveur.