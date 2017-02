Caroline Receveur : Retrouvailles avec son ex Valentin, la Toile s'emballe !

"Valentin et moi-même nous sommes battus pendant près d'une année, parfois ensemble, parfois séparément, pour faire en sorte que cette histoire qui a été la nôtre pendant quatre belles années perdure encore et encore... Malheureusement, nous en sommes arrivés à la conclusion que, bien que nous nous aimions beaucoup, nos chemins devaient aujourd'hui se séparer", avait écrit Caroline Receveur en novembre dernier sur les réseaux sociaux afin d'annoncer sa rupture avec Valentin Lucas. Le couple qui filait le parfait amour est toujours en contact. Mieux, ils sont amis !

Eh oui, Caroline et Valentin ne se sont pas totalement séparés. La célèbre blogueuse et son ex ont même passé une soirée ensemble. C'est ce que l'on découvre grâce à une courte vidéo postée sur le compte Twitter de Valentin Lucas.

On peut y voir le beau brun s'amuser à jouer les mannequins et pousser son ex-amoureuse sur le lit. Une séquence drôle et tendre que Caroline Receveur a même partagée sur son compte.