Caroline Receveur : Sa petite soeur Mathilde est son sosie !

Mathilde Receveur, soeur cadette de la très belle Caroline Receveur (29 ans), n'a rien à envier à sa célèbre aînée !

Comme la petite amie d'Hugo Philip le confirme dans son livre No Filter (à paraître le 5 octobre 2017 aux éditions Robert Laffont), sa soeurette est un peu son double. "On se ressemble comme deux gouttes d'eau", écrit-elle avec satisfaction. Et en effet, à en juger d'après les rares clichés familiaux révélés par Caroline sur la toile, les deux jeunes femmes sont quasiment des sosies !

"La seule chose qui nous distingue : nos caractères radicalement opposés. Plutôt introvertie et discrète, Moisette est et restera une énigme pour moi", écrit également Caroline Receveur à propos de sa cadette "indépendante, sportive et travailleuse", qui est actuellement étudiante en médecine. Et la candidate de Danse avec les stars 7 (TF1) de poursuivre : "Ma soeur a le coeur sur la main. Très attentionnée avec ses proches, elle m'a beaucoup protégée quand j'étais plus jeune. Une vraie deuxième maman."

Découvrez les confessions de Caroline Receveur dans No Filter, dans toutes les librairies à partir du 5 octobre 2017.