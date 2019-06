Caroline Receveur, son bébé traité de "moche" par un animateur : gros malentendu

Hugo Philip était en colère. Mardi 25 juin 2019, le mannequin et acteur de 27 ans a découvert un supposé mot de Christophe Beaugrand qui ne lui a pas du tout plu. Alors qu'il avait partagé une photo en compagnie de son fils Marlon (11 mois), il a eu la mauvaise surprise de découvrir le commentaire provenant du compte officiel de l'animateur du groupe TF1 : "Bébé moche. Et coloration dégueu [en référence à la nouvelle couleur blonde d'Hugo Philip, NDLR]."

Des propos qui n'ont, sans surprise, pas plu au compagnon de Caroline Receveur. Sous le coup de la colère, il a donc répondu : "Autant me faire clasher par Nicolas Bedos, il y avait un semblant de prestige. Autant là, on touche le fond de la cuve..." Il a ensuite qualifié Christophe Beaugrand d'"idiot du village". Une riposte qu'il a publiée en story et également partagée par la maman de Marlon.

Après avoir pris connaissance de cette attaque, le présentateur – prochainement de retour dans Ninja Warrior 4 aux côtés de Denis Brogniart et Iris Mittenaere – s'est saisi de son compte Twitter pour rétablir la vérité : il n'était bien sûr pas à l'origine des messages critiquant Marlon ! "Les amis, j'ai visiblement été hacké cet après-midi. Mauvaise blague ou piratage ? Quoi qu'il en soit, j'embrasse Caroline Receveur, Hugo Philip et leur petit garçon." Pour l'heure, Hugo Philip n'a pas encore réagi à cette révélation. Son message critiquant Christophe Beaugrand est en tout cas toujours en ligne. Peut-être n'a-t-il pas encore pris connaissance du tweet du beau brun de 42 ans.