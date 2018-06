Caroline Receveur : Son ex Valentin Lucas révèle ce qui a "tué" leur couple

Avant de filer le parfait amour avec son chéri Hugo Philip, dont elle est enceinte, Caroline Receveur a été en couple avec un autre influenceur, Valentin Lucas. En novembre 2016, après quatre ans de bonheur, les tourtereaux se sont séparés. Pour la première fois, le beau brun revient sur cette rupture au micro de Maxime Riou sur la chaîne YouTube Swift.

Ainsi, Valentin Lucas confie les raisons de sa séparation avec la belle Caroline Receveur. Et d'après lui, c'est leur business qui a "tué" son couple. Rappelons qu'ensemble, la future maman et l'influenceur ont lancé Wandertea, une marque de thé bien-être. "On bossait toute la journée ensemble, le soir ce n'était pas des dîners en amoureux mais des réunions de travail", lance-t-il. Aujourd'hui, un an et demi après la rupture, Valentin Lucas et Caroline Receveur continuent de gérer leur business ensemble. "On est potes mais surtout associés", lance-t-il.

Si Valentin Lucas se fait désormais discret sur sa vie personnelle, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman publie régulièrement des photos de son baby bump ou encore du couple qu'elle forme avec Hugo Philip. Le monde des influenceurs étant petit, les deux hommes se "connaissent". "Mais on n'est pas spécialement potes", nuance l'ex-compagnon de la jeune femme.

À l'époque, Caroline Receveur avait précisé sur Instagram que cette rupture survenait après une année de bataille "parfois ensemble, parfois séparément" pour faire en sorte que cette histoire d'amour "perdure encore et encore". "Malheureusement, nous en sommes arrivés à la conclusion que, bien que nous nous aimions beaucoup, nos chemins devaient aujourd'hui se séparer", avait-elle conclu.