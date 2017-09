Caroline Receveur victime d'un pervers narcissique : Elle raconte !

Caroline Receveur est heureuse et amoureuse. Aujourd'hui, la belle blonde de 29 ans est en couple avec le beau mannequin Hugo Philip. Mais elle n'est pas toujours tombée sur des hommes aussi doux et attentionnés que lui.

En effet, dans son premier ouvrage autobiographique No Filter, à paraître le 5 octobre prochain aux éditions Robert Laffont, Caroline Receveur évoque une relation avec un pervers narcissique comme l'indiquent nos confrères de Public.

"Le séducteur, l'égocentrique, le pervers narcissique. J'ai connu peu d'hommes dans ma vie mais j'ai tout de même réussi à tomber sur le cliché de chaque catégorie", a écrit l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1), sans dévoiler l'identité des hommes en question.

Pour rappel, c'est le 5 septembre dernier que Caroline Receveur a annoncé à son public la sortie de son livre. "C'est officiel ! Dans un mois jour pour jour, mon livre sortira dans toutes les librairies françaises. Depuis des mois, je m'efforce de garder le secret mais ce soir enfin je peux vous dévoiler les premières images et surtout le titre de mon tout premier livre : No Filter ! Vous vous en doutez, ce projet m'a demandé beaucoup de temps, d'investissement et d'introspection mais quel bonheur de vous annoncer que le 5 octobre prochain, je vous dévoile tout, ou presque...", écrivait-elle sur Instagram.

Avant elle, ce sont Nabilla Benattia ou encore Amélie Neten qui ont souhaité livrer leur histoire sur papier avec respectivement Trop vite et Pourquoi tant de haine ?