Carrie Fisher : Comment l'actrice sera de retour dans "Star Wars, Episode IX"

Carrie Fisher est morte en décembre 2016, après le tournage de Star Wars, Episode VIII : Les Derniers Jedi, sorti un an plus tard. L'Episode IX, dernier de cette nouvelle trilogie, sera réalisé par J. J. Abrams. C'est lui qui avait redonné vie à la saga la plus célèbre de l'espace avec l'excellent Episode VII : Le Réveil de la force en 2015. Alors que le tournage doit débuter lundi 30 juillet, Abrams a confirmé, dans un communiqué publié via Disney, la présence surprise dans ce dernier opus de Mark Hamill (interprète Luke Skywalker) et de Carrie Fisher (la princesse Leia et générale Organa)...

Dans la saga, le personnage mythique interprété par Carrie Fisher est bien vivante. Comment boucler son histoire alors que l'actrice nous a quittés il y a un an et demi ? "Nous aimions éperdument Carrie Fisher, écrit J. J. Abrams. Trouver une conclusion satisfaisante à la saga Skywalker sans elle nous échappait." Pour le réalisateur, il était impensable de trouver une autre actrice ou de faire appel aux effets spéciaux, comme dans Rogue One, où la princesse Leia (jeune) a pu apparaître grâce aux images de synthèse (CGI).

Trouver une conclusion satisfaisante à la saga Skywalker sans elle nous échappait

Abrams a résolu ce casse-tête. La solution a été trouvée sur la table d'écriture, bien sûr, mais aussi en fouillant les images non utilisées pour l'Episode VII en 2015. Des scènes inédites du Réveil de la Force viendront mettre un point final à l'histoire de Leia Organa dans la saga Star Wars. Avec la bénédiction de sa fille Billie Lourd, elle aussi au casting de cette trilogie, Carrie Fisher fera donc une ultime apparition dans le monde imaginé par George Lucas à la fin des années 1970.

Le communiqué de Disney fait également un point sur le casting, confirmant les retours de la nouvelle génération Daisy Ridley, Adam Driver, John Beoyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'O, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Joonas Suotamo (Chewbaca) et un autre membre du casting original, Anthony Daniels (C-3PO). Parmi les nouveaux, dans des rôles encore tenus secrets : Naomi Ackie et Richard E. Grant. Le compositeur original de la saga, l'immense John Williams, reprend lui aussi du service.

Star Wars, Episode IX est attendu le 18 décembre 2019 sur les écrans. Disney a d'ores et déjà annoncé la mise en chantier d'une nouvelle trilogie qui sera chapeautée par Rian Johnson, réalisateur des Derniers Jedi.