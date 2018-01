Cate Blanchett : Terrible avec Cendrillon, tendre amoureuse d'Andrew, son mari

Tous les projecteurs sont braqués sur Cate Blanchett : l'actrice australienne de 48 ans aux deux Oscars a été désignée ce 4 janvier pour présider le jury du 71e Festival de Cannes. Coïncidence, elle est aussi sur le petit écran ce même jour, dans la version live du chef d'oeuvre de Disney, Cendrillon. Dans cette nouvelle adaptation de célèbre conte, elle incarne la terrible belle-mère, prête à tout pour empêcher la fille de son défunt mari de vivre une vie heureuse. Mais lorsqu'elle ne se glisse pas dans la peau de personnages toujours fascinants, la belle Cate est aux anges auprès des siens. Maman de quatre enfants, elle est l'heureuse épouse d'Andrew Upton depuis deux décennies.

Cate Blanchett est mariée au dramaturge et scénariste Andrew Upton. Ils se sont rencontrés en 1996 sur un plateau de télévision mais le New York Times précise que c'est après une partie de poker qu'ils ont commencé à se rapprocher véritablement. Puis, il l'a demandée en mariage seulement quelques semaines après et ils se sont mariés le 29 décembre 1997. Ensemble, ils sont devenus parents de Dashiell, 17 ans, Roman, 13 ans, Ignatius, 9 ans et Edith, 2 ans. Cette dernière a été adoptée par le couple en mars 2015.

Au-delà de vivre ensemble, Cate et Andrew ont aussi collaboré ensemble au théâtre. En 2008, elle avait d'ailleurs décidé de ralentir au cinéma pour se consacrer à la Sydney Theatre company que son époux dirige, en tant que codirectrice artistique. A propos du travail entre mari et femme, M. Upton a confié au New York Times : "Ça marche pour nous, mais ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde." Lorsqu'ils se sont rencontrés, Cate Blanchett n'était pas encore l'actrice oscarisée réclamée par tous. "Je pense que mon mari dirait que je me suis améliorée au travail. (...) Il dirait aussi que je suis moins bizarre d'un point de vue social, quand j'entre dans une pièce," confie-t-elle au Guardian. Sa magnifique carrière qui a pris un nouvel élan après Blue Jasmine n'a visiblement pas eu raison de leur histoire d'amour, tel un conte de fées !