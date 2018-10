Catherine Laborde malade – Évelyne Dhéliat : "Je suis tombée des nues"

Dimanche 14 octobre, Catherine Laborde a livré un témoignage bouleversant dans Sept à huit sur TF1. L'animatrice météo a dévoilé qu'elle était atteinte de la maladie de Parkinson. Une information qu'ignorait sa collègue et amie Évelyne Dhéliat. Cette dernière a confié sa surprise et son admiration pour sa consoeur au site Télé Loisirs.

C'est en regardant le célèbre programme qu'Évelyne Dhéliat a appris la nouvelle. "Et j'en ai été étonnée. Depuis son départ de TF1, nous avons dîné ensemble plusieurs fois. Et elle ne me l'avait jamais dit. Même Thomas, son mari, ne m'avait rien dit. C'est peut-être une façon de se protéger", livre-t-elle.

Confiant être "tombée des nues", celle qui officie toujours sur TF1 a ensuite raconté qu'à aucun moment elle ne s'était doutée de la maladie de son amie. Si Évelyne Dhéliat avait noté que Catherine Laborde faisait parfois des petites siestes à l'époque où elle travaillait encore, elle ne se doutait pas que cela pourrait avoir un rapport avec la maladie car comme elle le dit, "tout le monde peut avoir des coups de barre".

Surprise de ne pas avoir été mise dans la confidence, la septuagénaire dit cependant comprendre le silence de celle avec qui elle a travaillé pendant tant d'années : "À partir du moment où ça ne gênait pas le déroulement du service et de l'antenne, il n'y a aucun problème. Pourquoi dire des choses s'il n'y a aucun impact ?"

Depuis les déclarations de Catherine Laborde, Évelyne Dhéliat lui a envoyé un texto afin de lui exprimer "toute son émotion" et lui a fait savoir qu'elle serait ravie de la revoir. Le message est passé.