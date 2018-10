Catherine Laborde malade, son mari inquiet : "Il a une sorte de frayeur..."

Thomas Stern, le compagnon de Catherine Laborde semble parfois bien désemparé face à la maladie qui la touche...

Le 14 octobre dernier, Catherine Laborde (67 ans) révélait en effet être atteinte de la maladie de Parkinson. Lors d'une interview pour le JDD, puis au cours d'un portrait émouvant dans Sept à huit (TF1), l'ex-présentatrice de la météo livrait ses premières confessions sur le mal qui la ronge depuis quatre ans.

Invitée sur le plateau de Sophie Davant dans C'est au programme ce 18 octobre afin de promouvoir son livre Trembler, l'ex-star de la météo de TF1 a été invitée à en dire davantage sur la façon dont ses proches vivent son état. Elle a ainsi dévoilé à propos de son époux : "La maladie n'a pas nui à la qualité de son amour, dans son cas c'est très difficile. Vous savez, je compare quelquefois un petit peu ma situation avec les cyclones. Moi je suis dans l'oeil du cyclone donc je suis au pire mais en même temps je ne ressens rien de particulier alors que lui il me voit toujours dans des postures différentes. Il est très perdu par moments quand je maintiens que Brest est juste à la porte d'Orléans et qu'il suffit d'y aller à pied. Ça m'arrive de temps en temps et là je vois chez lui qu'il y a une sorte de frayeur, d'inquiétude qui me font de la peine."

Le livre Trembler de Catherine Laborde, ouvrage dans lequel elle raconte le mal qui la ronge, est disponible depuis le 11 octobre dernier chez Plon.

