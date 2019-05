Catherine Laborde, sa maladie : "Elle m'enferme terriblement dans la solitude"

Bon anniversaire Catherine Laborde ! Ce mercredi 8 mai 2019, l'ancienne présentatrice météo de TF1 fête ses 68 ans. A cette occasion, Télé Loisirs a pris de ses nouvelles. La soeur de Françoise a bien entendu évoqué sa maladie, une forme de Parkinson dont elle est atteinte depuis quatre ans.

"Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vais plutôt bien. Mais ma maladie est très imprévisible. Mon état peut changer d'une heure à l'autre. Cette maladie entraîne de nombreux problèmes physiques et psychologiques. C'est difficile de vivre avec elle. Elle m'enferme terriblement dans la solitude. C'est une sorte de vieillesse prématurée. Mais j'ai la chance d'être très bien entourée...", a confié Catherine Laborde.

Elle est notamment épaulée par son époux Thomas Stern et ses filles Gabrielle (née en 1987) et Pia (née en 1990). Elle a également reçu de nombreux soutiens après qu'elle a révélé sa maladie dans son livre Trembler (paru le 11 octobre dernier aux éditions Plon) : "Cela m'a surpris et conforté dans l'idée que c'était une bonne chose d'en parler. J'ai reçu des témoignages incroyables. (...) Ce livre a pu aussi aider des personnes qui souffrent de cette maladie ainsi que leur entourage. Car ce n'est pas simple pour les aidants de vivre au quotidien avec cela. En ce qui me concerne, cela a eu un effet thérapeutique et m'a permis de prendre un peu de recul."

Cartherine Laborde et son époux viennent d'acheter une maison sur l'île d'Yeu, en Vendée. Ils passeront la moitié de leur temps là-bas et l'autre à Paris. Un équilibre qui lui plaît. "Sur le plan professionnel, j'ai évidemment des envies, mais je ne suis pas certaine que mon corps et mon esprit puissent suivre. Il y a bien une chose que j'aimerais faire, c'est de remonter une dernière fois sur scène et sentir ce lien avec le public. Mais je ne suis pas sûre de tenir...", a-t-elle conclu.