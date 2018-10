Catherine Laborde, ses filles face à Parkinson : "J'ai moins peur qu'elles"

Catherine Laborde reconnaît que l'annonce de sa maladie a eu un gros impact sur ses proches, notamment sur ses filles Gabrielle (31 ans) et Pia (28 ans).

Le 14 octobre dernier, Catherine Laborde (67 ans) révélait en effet être atteinte de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy. Lors d'une interview pour le JDD, puis au cours d'un portrait émouvant diffusé dans Sept à huit (TF1), l'ex-présentatrice de la météo livrait ses premières confessions sur le mal qui la ronge depuis quatre ans.

Dix jours plus tard, l'ex-présentatrice est revenue sur l'annonce de sa maladie... mais cette fois celle faite à ses filles, deux ans plus tôt. "Ça a été un moment difficile. Plus difficile que je ne le croyais. Elles ne l'ont pas su tout de suite, puisque les médecins me disaient de ne pas en parler. (...) Je prends souvent la comparaison du cyclone : moi, je suis dans l'oeil, il ne se passe rien, mais juste à côté, il y a les vents plus forts. Quand on parle de cette maladie aux gens qu'on aime, ils se retrouvent dans les vents les plus forts. J'ai moins peur de ma maladie que mes proches", s'est-elle rappelée.

La compagne de Thomas Stern a aussi abordé sa réconciliation avec sa petite soeur Françoise après cette annonce. "Ma soeur est réconciliée avec moi grâce à la maladie. J'ai envie d'aplanir tout ça. On va bientôt se revoir. Je sais qu'elle est très inquiète car notre mère avait Alzheimer", a-t-elle commenté.

Le livre Trembler de Catherine Laborde, ouvrage dans lequel elle raconte la maladie, est disponible depuis le 11 octobre dernier chez Plon.

