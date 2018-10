Catherine Laborde malade, son mari à ses côtés : "Parfois c'est dur"

Le 14 octobre 2018, Catherine Laborde (67 ans) révélait pour la première fois être atteinte de la maladie de Parkinson depuis quatre ans lors d'une interview pour le JDD, puis au cours d'un portrait bouleversant dans Sept à huit (TF1). Dans un premier temps, l'ancienne présentatrice météo de la première chaîne a eu pour consigne de son médecin de n'en parler qu'à son époux.

Thomas Stern a donc eu un rôle essentiel ces quatre dernières années. "Quand le réflexe du médecin a été de nous dire : 'Moins vous en parlez, mieux c'est', on y adhère assez vite. Je peux être une tombe, si j'ose dire. (Rires.) Le choc, ç'a surtout été d'apprendre qu'elle entrait dans un cycle de maladies. La fermer, ce n'était pas un problème. Maintenant, elle veut en parler, on y va", a-t-il confié à nos confrères de Gala.

C'est notamment grâce à l'écriture de son livre Trembler (paru le 11 octobre dernier aux éditions Plon), que Catherine Laborde a pu "mettre la maladie à distance". Mais ce qui lui a fait le plus grand bien, ce sont surtout les blagues de l'homme qu'elle a épousé en novembre 2013. "J'essaie de détendre l'atmosphère comme je peux", a déclaré le principal intéressé.

Mais parfois, lui aussi a des petits coups de mou et ne le cache pas : "Pour l'instant, je gère, mais je sais qu'il me faudra de l'aide plus tard. Parfois, c'est dur, parfois ça me gave, je ne suis pas un saint. Mais au global, on vit avec. On assume et on accepte. Pas d'autres choix ! "

L'intégralité de l'interview de Thomas Stern est à retrouver dans le magazine Public du 24 octobre 2018.