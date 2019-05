Cauchemar en cuisine : Incendie, gaspillage... Un candidat dévoile les coulisses

Mercredi 15 mai 2019, M6 a diffusé un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest est venu en aide à Marie-Claude et Pascal, restaurateurs à Lesquin dans les Hauts-de-France. Et, auprès de Télé Loisirs, ce dernier est revenu sur son expérience qui ne s'est selon lui pas déroulée sans encombre.

Le cuisinier ne sait pas s'il retenterait l'expérience car ça a été "compliqué au niveau psychologique". En faisant appel au juré de Top Chef, sa femme et lui s'engageaient à changer de nombreuses choses dans leur restaurant et leurs habitudes. Une situation impressionnante. Et, selon lui, Philippe Etchebest n'est pas lui-même dans l'émission : "Il joue le rôle du chef, du grand costaud ! Il joue un scénario. Il joue le méchant et, ensuite, il joue le bon. C'est un jeu de rôle finalement, c'est de la télé-réalité, ça ne se passe pas vraiment comme dans la réalité. Un chef ne peut pas vous apprendre quelque chose en deux heures. Pareil, lors du tournage, ce sont des gens invités par ses soins qui viennent manger, ce ne sont pas des clients à nous."

Pascal tire un bilan plutôt mitigé de cette expérience. Selon lui, il y a eu "beaucoup de problèmes avec le matériel" qu'on lui avait posé. "Les gars travaillent jour et nuit durant quatre jours et ils font un peu n'importe quoi... Le temps de la fermeture des travaux, nous ne sommes pas indemnisés. Ils prennent la marchandise qui est ouverte et ils mettent tout à la poubelle... Après il faut savoir retomber sur ses pieds ! Le chef arrive et on ne s'y attend pas. Il y a eu une perte d'exploitation et nous n'avons pas été rétribués", s'est-il souvenu. Il a ensuite expliqué qu'un feu s'était déclenché dans le restaurant, à cause des travaux.

La réponse de la production

Pascal en a donc parlé au chef. "Il a détourné la question. Il disait que je faisais l'autruche, mais ce jour-là, quand je lui ai parlé, il a fait l'autruche aussi. Heureusement, l'incendie s'est stoppé au compteur, mais il y a quand même eu un incendie", a-t-il raconté.

Contactée par Télé Loisirs, la production se dit "surprise" de la réaction de Pascal et assure que ce que sa femme et lui pensent "ne colle pas avec les derniers échanges que Philippe Etchebest et Studio 89 ont eus avec eux". Concernant l'incendie, c'est un plomb qui aurait sauté dans le compteur électrique : "La production a mis en place une nouvelle installation pour améliorer leur installation qui n'était pas aux normes. Ce problème électrique est lié à la vétusté de leur ancienne installation. Des frais qui ont entièrement été pris en charge par Studio 89."

Enfin, il n'y aurait pas de gâchis alimentaire, contrairement à ce qu'avait affirmé Pascal : "Lorsqu'ils changent les frigos, les produits sont stockés dans un autre frigo, ce sont les produits périmés qui sont jetés par les restaurateurs."