EXCLU – Top Chef 2019 : Explosion, flammes... une catastrophe évitée en off

À la surprise générale, c'est Merouan qui a été éliminé de Top Chef saison 10 (M6) mercredi 3 avril 2019. Durant ses derniers instants dans la compétition, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Comme il l'a confié à Purepeople.com, un incident est survenu hors caméras en pleine guerre des restos...

Merouan était en binôme avec Samuel dans cette mythique épreuve qu'est la guerre des restos. Le duo, qui n'avait que 48 heures pour trouver un concept de restaurant, un nom, changer la décoration et élaborer un menu, a eu la chance de recevoir l'aide d'Anissa, ancienne candidate. À l'écran, Merouan a semblé tendu. Et il avait ses raisons !

"À un moment donné, en cuisine, il y a eu une espèce de fuite de gaz, je n'arrêtais pas d'en parler car je trouvais que ça sentait le gaz. Et quand j'ai mis ma tête au-dessus du piano, il y a eu une espèce d'explosion, les flammes sont sorties de partout et il y a eu des confettis d'aluminium qui ont giclé dans nos préparations !", nous raconte le dernier candidat de la brigade de Jean-François Piège. Si les dégâts ont surtout touché la nourriture, Merouan précise qu'il a quand même "failli prendre les flammes dans la gueule". "J'étais un tout petit peu énervé suite à ça", conclut-il.

Après l'élimination de Merouan, Jean-François Piège n'est plus dans la course. Damien (brigade de Philippe Etchebest), Samuel et Guillaume (brigade de Michel Sarran), ainsi qu'Alexia et Florian (brigade d'Hélène Darroze) sont encore en lice pour remporter le célèbre concours Top Chef.

