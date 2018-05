Cauet, papa comblé : Photo complice avec ses enfants Valmont et Ivana !

En commentaires, les internautes ont été nombreux à souhaiter un bon anniversaire à celui qui a officié comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8). Au passage, certains fans ont noté la belle complicité de Cauet avec ses enfants. "Super la photo, ça c'est vraiment de l'amour pur !", "Tu n'aurais pu rêvé d'un meilleur cadeau que ces bisous de tes enfants", "Magnifiques tous les trois", "Les enfants sont les plus beaux des trésors, et surtout un cadeau à vie", peut-on ainsi lire.

Rappelons que Cauet n'est plus en couple avec la mère d'Ivana et Valmont. En effet, en 2016, les tourtereaux mettaient fin à leur idylle après des années de vie commune. Papa célibataire, l'animateur se plie en quatre pour satisfaire ses enfants même s'il est parfois autoritaire avec eux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils le lui rendent bien !