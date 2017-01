Cauet séparé de sa femme Virginie : Sa nouvelle vie de papa célibataire

Ses activités professionnelles se concentrent majoritairement sur Paris, mais c'est pourtant loin de la capitale que se trouve la nouvelle résidence principale de Cauet, au Touquet. Un éloignement motivé par l'envie d'être proche de ses deux enfants, Ivana, 14 ans, et Valmont, bientôt 17 ans, dont il a la garde alternée. Séparé de leur mère, Virginie, depuis un an, le chroniqueur de Touche pas à mon poste assume son nouveau statut de papa célibataire dans les pages de Gala.

S'il renvoie l'image d'un insaisissable trublion, Cauet n'est pas le fêtard que l'on croit. "J'aime le calme, assure-t-il à l'hebdomadaire. Je suis tellement par monts et par vaux dans la semaine que j'ai besoin de me ressourcer. (...) Je suis le plus discret des voisins." Cette maison située dans le Pas-de-Calais, l'animateur de NRJ ne l'a pas achetée récemment, elle faisait office de maison de vacances depuis douze ans. C'est à présent à Paris qu'il possède un pied-à-terre.

Maintenant qu'il doit s'occuper de sa fille et son fils durant une semaine lorsqu'arrive son tour de garde, Cauet a aménagé son emploi du temps. "Il s'arrange pour rentrer tôt chez lui, n'accepte que trois one-man shows en province par mois et, s'il se trouve à moins de 400 kilomètres, préfère rentrer pour le petit déjeuner plutôt que de rester à l'hôtel", détaille Gala. un impératif que l'humoriste de 44 ans arrive pour l'instant à très bien respecter. "Je n'ai raté qu'une fois leur réveil ! Heureusement, ils sont grands, ils étaient levés", confie-t-il.

Cauet évoque également ses toutes premières fêtes de fin d'année passées à trois, sans Virginie. Il revient sur leurs célébrations joyeuses : "À Noël ou pour le réveillon du Nouvel An, ils m'ont demandé chacun un plat. Ivana a voulu un oeuf à la coque avec un peu de caviar dessus, et des escargots. Valmont, des travers de porc et des patates." Cauet a donc dû s'adapter pour satisfaire l'un et l'autre, une nouvelle mission de papa célibataire remplie !

Délesté de plusieurs kilos depuis quelques mois, Cauet a entamé un régime et s'est mis au sport quotidiennement depuis mai 2016. "Je me sentais fatigué sur scène, je devais réagir", raconte-t-il. Sa métamorphose a été telle que certains ne le reconnaissaient plus. "Figurez-vous qu'on a dû refaire l'affiche [de son nouveau one-man show, Cauet a grandi, NDLR]", s'amuse-t-il.

