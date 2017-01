Cauet : Star d'un jour de la comédie musicale "Les 3 Mousquetaires"

Le 16 novembre dernier, Cyril Hanouna animait le prime time Chantez comme jamais, sur D8. Dans l'émission, qui rencontrait à nouveau un franc succès, Sébastien Cauet, désormais chroniqueur de Touche pas à mon poste, faisait ses premiers pas de chanteur en reprenant un titre du rappeur marseillais Jul, Ca les dérange - son duo avec Vitaa. Déguisé en Jul, il séduisait les téléspectateurs, qui lui faisaient alors remporter la compétition en votant en masse pour lui.

Ce qu'il a gagné ? Le droit de chanter avec sa houpette de Jul, devant les 4 000 spectateurs qui avaient pris place le soir du 8 décembre au Palais des Sports, avec les membres de la troupe de la comédie musicale Les 3 Mousquetaires. L'animateur a donc pu partager un duo avec Olivier Dion. En costume d'époque et avec la coupe du rappeur, il était parfait et semble avoir pas mal de plaisir à vivre cette drôle d'expérience.

Ce dimanche 8 janvier, c'est l'heure de la fin pour Les Trois Mousquetaires à Paris. Après trois mois de représentations parisiennes, le spectacle musical signé Coullier Productions part en tournée dans toute la France, mais aussi en Belgique et en Suisse, pour conquérir le public. Rouen sonnera le départ de cette nouvelle aventure, qui comptera pas moins de cinquante représentations. Et après le succès rencontré à Paris par Damien Sargue, Olivier Dion, David Ban, Brahim Zaibat et toute la troupe des Trois Mousquetaires, il est certain que cela n'est pas près de s'arrêter aux frontières de la capitale.