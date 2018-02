Cauet papa "fier" : Rare photo de son fils Valmont, son portrait craché !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre père et fils, la ressemblance est frappante. Cauet et Valmont ont le même regard, les même yeux, les mêmes joues, le même nez et la même expression de visage.

Un constat qu'ont également fait les followers de l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP (C8) : "Il te ressemble beaucoup !", "Il y a comme un air...", "Il te ressemble trop ton fils, c'est fou !", "Il est trop beau, tel père tel fils", "Wahoo il est canon ton fils, bluffante la ressemblance ! Bel anniversaire à lui", "C'est un copier/coller", "Tout son père !", "Belle ressemblance, mini Cauet avec des cheveux".

Si Cauet n'a dévoilé le visage de Valmont qu'à ses 18 ans, reste plus qu'à attendre encore trois ans avant de découvrir celui d'Ivana !