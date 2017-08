Cauet quitte TPMP : "Quand on s'ennuie, on s'ennuie"

En juillet dernier, c'est avec surprise que nous apprenions que la station de radio NRJ arrêtait, après sept ans de collaboration avec Cauet, son émission C'Cauet (diffusée de 20h à 22h). Mais l'animateur star a déjà retrouvé du travail chez Virgin Radio. Venu en parler ce mardi 22 août dans Le Grand Direct des médias sur Europe 1, l'homme de 45 ans a aussi révélé qu'il ne serait pas aux côtés de Cyril Hanouna à la rentrée. Et il a expliqué pourquoi.

Dès le 29 août, la star des médias assurera la tranche 18h-21h de Virgin avec son émission Cauet s'lâche. Un direct de trois heures qui s'annonce festif. Content d'évoquer son actualité, celui qui a perdu beaucoup de poids a aussi confirmé son absence dans Touche pas à mon poste en septembre. "J'ai annoncé au mois de mai à Cyril Hanouna que j'arrêtais. J'ai décidé de partir un dimanche. J'étais chez moi et je me suis dit 'il faut que le dise à Cyril'. Je lui ai envoyé un SMS", a-t-il expliqué.

Puis il a révélé les raisons de ce choix : "Quand on s'ennuie, on s'ennuie. Peut-être que je n'étais pas à ma place, peut-être parce que je n'étais pas assez utilisé. À un moment donné, je me suis dit qu'il y avait certainement des gens qui faisaient mieux ce métier que moi et qui étaient de meilleurs chroniqueurs que moi. Je suis bon pour mener une bande et pas très bon pour être être dans une bande."

TPMP sera de retour dès le 4 septembre sur C8 avec une nouvelle formule et des nouveaux chroniqueurs.