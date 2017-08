Cécile de Ménibus sublime au naturel : Elle se dévoile sans maquillage !

Après une année éprouvante, Cécile de Ménibus s'octroie quelques jours de vacances. La jolie blonde de 46 ans s'est ainsi envolée vers la Corse. Toujours très connectée, l'ex-coanimatrice de La Méthode Cauet partage quelques photos depuis l'île de Beauté. Mercredi 9 août 2017, elle s'est même dévoilée au naturel sur Instagram.

En bikini vert, l'animatrice du programme Les Mystères de... sur C8 affiche sa silhouette de rêve... et son visage de poupée sans une once de maquillage. "En mode #nature... c'est bon les vacances sans artifice... et avec des amitiés sincères... #laviemeritedetrevecue #etreanue", a-t-elle écrit en légende de ce cliché.