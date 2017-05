Cécile de Ménibus : "Dans La Méthode Cauet, on m'imposait des décolletés"

A 46 ans, Cécile de Ménibus peut se targuer d'être toujours sexy ! L'ex-chroniqueuse de La Méthode Cauet, émission diffusée de 2003 à 2008, n'a en effet pas pris une ride. Interviewée par Malika Ménard pour nos confrères de Télé-Loisirs, celle qui est aux commandes du programme Les mystères de... sur C8 a évoqué son passage dans l'émission présentée par Sébastien Cauet.

En parlant mode et look avec l'ex-Miss France, la belle blonde a fait une étonnante confidence. "Sur La Méthode Cauet, j'avais une styliste et on m'imposait les vêtements. J'avais le choix entre noir décolleté, noir décolleté ou noir décolleté. Ce n'était que des hauts noirs et décolletés. C'est comme ça qu'on m'a connue." En somme, Cécile de Ménibus se devait d'être sensuelle à l'antenne. "Quand tu passes à la télévision, tu ne sais pas trop comment t'habiller. Avec du recul, tu te demandes comment tu as pu t'habiller comme ça", a-t-elle poursuivi tout en reconnaissant que les talons et les décolletés sont "un peu sa marque de fabrique".

Si elle assume l'image qu'elle a dégagée, la présentatrice admet tout de même que ça n'a pas toujours été simple. "C'était un peu difficile car on se demandait si j'étais une voleuse de mari", confirme-t-elle. Et de conclure : "Je ne suis pas du tout comem ça dans la réalité." A bon entendeur...