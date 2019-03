Cécilia Attias : Soutien de son époux pour un grand rassemblement mondial

L'environnement est au centre de nombreuses préoccupations et s'est retrouvé mis en avant avec la 3e édition du One Planet Summit qui a eu lieu le 14 mars 2019 et qui s'est tenu pour la toute première fois sur le continent africain. Le grand rassemblement s'est déroulé à Nairobi, au Kenya. Le One Planet Summit est organisé par Richard Attias, à la tête de l'agence internationale de conseil en communication Richard Attias et Associates, et acteur majeur de l'agence événementielle PublicisLive.

L'homme d'affaires de 59 ans a quitté New York, où il est installé depuis de nombreuses années, pour rejoindre le Kenya, un voyage qu'il n'a pas effectué seul. Son épouse Cécilia, ex-femme de Nicolas Sarkozy l'a accompagné. Le couple a notamment assisté à l'ouverture de la réunion consacrée aux questions écologiques et à la transition vers une économie plus verte.

Présent à Nairobi, Emmanuel Macron s'est joint à Kristalina Gueorguieva, présidente de la banque mondiale, Uhuru Kenyatta, président du Kenya et Amina J. Mohammed, vice secrétaire générale des Nations Unies. Cette participation au One Planet Summit a bouclé la tournée du président français en Afrique de l'Est. Le sommet était consacré à des solutions spécifiques à l'Afrique (préservation des forêts, biodiversité, énergies renouvelables...). Le président français a prononcé un discours de clôture au cours duquel il a affiché un ton volontariste, appelant "à remettre l'environnement au coeur de l'économie de marché" et à des actions concrètes.