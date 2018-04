Cédric (Koh-Lanta All Stars) : Le jour où il a tenté de soudoyer un cameraman

Javier a fait une déclaration qui a fait du bruit. Lors de son interview pour Télépro, le candidat belge a confié qu'il était déjà arrivé que la production de Koh-Lanta fournisse des canettes de soda aux aventuriers en cas de besoin.

"Si jamais dans l'une ou l'autre équipe, au bout du 20e ou 30e jour, il y a un gros coup de mou, s'ils en donnent à quelqu'un pour le remettre d'aplomb, tout le monde en reçoit. C'est rare mais quand ça se fait, tout le monde doit en avoir pour que tout le monde soit sur un pied d'éga­lité", a-t-il expliqué. Pourtant, en Insta Story, Pascal (candidat de Koh-Lanta All Stars) et Moundir (qui a participé à la saison 3 en 2003 et au Retour des héros en 2009) ont formellement démenti cette histoire. De même que Cédric, lors de son interview pour Purepeople.

"C'est complètement faux, on ne nous donne absolument rien. Admettons que quelqu'un tombe dans les pommes, est malade ou a vraiment quelque chose, bien sûr que quelqu'un va intervenir. Ils vont donner du glucose via une perfusion. Mais ce n'est que pour des cas extrêmes. J'ai vu ce cas de figure avec Christophe de Koh-Lanta Johor [saison à laquelle il a aussi participé en 2015, NDLR] qui s'était ouvert les deux pieds à l'arrière. C'était infecté, c'était hallucinant. On lui a fait une perfusion, mais c'est tout. On ne donne pas de canettes", nous a-t-il expliqué dans un premier temps.

Après quoi, le candidat éliminé du Combat des héros vendredi 6 avril nous a raconté une nouvelle anecdote afin de prouver ses dires : "Lors de Koh-Lanta Johor, on est arrivés sur un jeu et on avait tous le regard fixé sur une glacière qui se trouvait derrière Denis et sur laquelle se trouvait une canette de Coca. Denis nous parlait mais on ne le regardait même pas. Quand il s'en est rendu compte, il a poussé une gueulante pour qu'on enlève cette canette."

Pourtant, certains aventuriers tentent comme ils le peuvent d'obtenir des privilèges. C'était en tout cas le cas de Cédric, au moment où il se trouvait sur l'île des Bannis, lors de sa première édition : "J'ai passé quatre jours à ne pas manger, car il n'y avait pas de nourriture. Je peux te dire que j'ai essayé de soudoyer les cameramans, mais on ne m'a rien donné. On ne perd pas autant de kilos pour rien."

