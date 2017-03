Céline Dast (La Villa des coeurs brisés) enceinte de Romain !

Pour rappel, les tourtereaux se sont connus sur le tournage de La Villa des coeurs brisés. Céline est arrivée en cours d'aventure et il n'a pas fallu longtemps avant que les deux candidats tombent dans les bras l'un de l'autre. À l'issue du tournage, l'ex-candidate de L'Île des vérités (NRJ12) et son homme ne se sont plus quittés. Ils ont d'ailleurs ouvert une brasserie non loin d'Aix-en-Provence.

Céline est déjà l'heureuse maman d'Alyssa (12 ans), née d'une précédente relation.