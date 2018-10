Céline Dion dévoile (encore) une nouvelle tête !

Lors de cette soirée de remise de prix, le groupe Harmonium a reçu un Félix hommage et, sur scène et en vidéo, divers artistes québécois ont repris un medley de leurs tubes en compagnie de l'orchestre symphonique de Montréal. On a ainsi pu voir Céline Dion, filmée alors qu'elle entonnait un petit extrait.

La star de 50 ans, qui s'apprête à remonter sur scène à Las Vegas pour donner le coup d'envoi de ses ultimes représentations en résidence permanente au Caesars Palace, a pris quelques phrases de la chanson Un musicien parmi tant d'autres. Lors de son apparition à l'écran, on a d'ailleurs pu entendre quelques exclamations dans la salle et on a vu l'émotion sur les visages de plusieurs membres d'Harmonium. Céline Dion est apparue avec une nouvelle tête, les cheveux tirés et attachés en arrière, avec la raie quasiment au milieu. Une coupe sophistiquée mais qui la vieillit un peu. Ces derniers mois, elle a présenté plusieurs coupes dont une totalement déjantée qui a ravi ses fans.