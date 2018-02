Céline Dion, Kanye West, Jessica Alba : Top 10 des accessoires fashion des stars

Et alors pourquoi ces stars ? Parce qu'on te challenge de trouver ton accessoire fashion qui te fera briller en société et tenter de remporter le dernier-né de la marque Honor : le Honor 9 Lite.

Pour cela, direction Instagram avec trois concours jusqu'au 28 février : MAX YOUR PHOTOBOMB qui, comme son nom l'indique, t'invite à partager ton meilleur photobomb sur Instagram avec ces deux hashtags (#HONOR9LITE et #MAXYOURPHOTOBOMB) ; MAX YOUR FASHION, où tu pourras partager une photo artistique de ton accessoire favori via les hashtags #HONOR9LITE et #MAXYOURFASHION ; et enfin MAX YOUR STYLE, où ton style et ton look unique feront de toi le roi des hashtags #Honor9Lite et #MaxYourStyle.

Attention, il ne reste plus que 2 jours pour participer et gagner l'un des nombreux Honor 9 Lite mis en jeu. Pas le temps de niaiser, à vos téléphones ! L'influenceuse Melissa Bellevigne (goldenwendyleblog) est déjà sur le coup. Tu penses pouvoir faire aussi bien qu'elle ? Fonce et tu auras toutes tes chances de remporter l'une de ces petites merveilles !!