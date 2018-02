Céline Dion : Sa rencontre insolite avec une actrice française...

Quand on a de l'argent pour se payer un pack VIP ou, mieux encore, quand on est VIP, cela permet de réaliser le rêve de tout fan : poser pour une photo souvenir avec Céline Dion. La diva, qui accepte régulièrement de rencontrer des gens dans sa loge, a notamment reçu Géraldine Nakache, à Paris...

Invitée de l'émission Bonjour la France sur Europe 1, ce 15 février, Géraldine Nakache a raconté sa rencontre très spéciale avec Céline Dion, en juillet 2016 dans les coulisses de l'AccorHotels Arena de Paris. "Avec Leïla [Bekhti, NDLR], on a été la voir en concert et, avant son concert, on vient vous voir avec le gel pour se laver les mains, on vous met du gel sur les mains et on vous dit : 'Allez-y, vous pouvez y aller !' (...) Et on parle peu ou prou. On lui dit : 'Voilà Géraldine Nakache, elle est actrice.' Elle dit : 'Ah c'est super, merci d'être venue.' Clac clac, photo et c'est parti. Mais pareil avec Michel Drucker. Avec les mains propres...", a-t-elle raconté.

Géraldine Nakache, venue faire la promotion de son dernier film Les Aventures de Spirou et Fantasio, a tout de même été très contente de rencontrer la diva. "Je lui ai fait la bise, j'ai pris ma photo et je m'en souviens plus parce que ça a duré une seconde. (...) C'était trop bien", a-t-elle ajouté.

Céline Dion préfère toujours recevoir ses invités dans sa loge avant son concert afin de pouvoir vite rentrer chez elle ou à son hôtel une fois le show terminé. La diva, toujours attendue par des centaines de fans devant son hôtel, veut pouvoir retrouver ses enfants pour passer du temps avec eux avant qu'ils aillent au lit. Ce qui explique qu'elle expédie un peu vite les photos souvenirs tout en s'y prêtant à chaque fois de bonne grâce, contrairement à d'autres stars...