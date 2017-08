Céline Dion : Voeux festifs et accolade chaleureuse avec son garde du corps

Quelques secondes plus tard, l'interprète du tube Encore un soir rejoignait son véhicule, où l'attendait celui dont elle ne se sépare plus depuis plusieurs semaines, son danseur Pepe Munoz (32 ans), direction l'aéroport.

Le soir, la maman de René-Charles (16 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (6 ans) était sur la scène du First Direct Arena à Leeds pour un concert exceptionnel lors duquel elle a notamment tenu à rendre hommage aux victimes de Manchester. Pour rappel, Céline Dion devait donner deux concerts au Manchester Arena, le 25 juin et le 1er août, mais elle avait annulé ces dates à la suite de l'attentat qui s'y est produit le 22 mai lors du concert d'Ariana Grande. Elle sera ensuite à Glasgow le 5 août pour boucler sa tournée européenne avant de reprendre sa résidence à Las Vegas le 19 septembre prochain.