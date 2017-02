César 2017, les arrivées: Lily-Rose Depp très décolletée devant le clan Belmondo

Soirée de gala à la Salle Pleyel. Le célèbre lieu culturel parisien, flambant neuf, accueillait la 42e cérémonie des César du Cinéma, le Châtelet étant en travaux. Pour l'occasion, le tapis rouge a été déroulé rue du Faubourg Saint-Honoré.

Dès 19h, les premières personnalités et nommés sont arrivés. Ainsi a-t-on croisé Noémie Merlant, l'espoir du film Le Ciel Attendra, Rossy de Palma - qui a offert ses belles gambettes et sa bonne humeur - Damien Bonnard (de Rester Vertical), Anne Hidalgo, Daphné Burki, Isabelle Giordano, Judith Chemla (nommée dans la catégorie de la meilleure actrice), Thierry Frémaux, Laurie Cholewa, Gérard Jugnot et sa compagne, Jeanne Damas ou encore Ibrahim Maalouf.

On a ensuite croisé les réalisatrices Anne Fontaine et Nicole Garcia, toutes deux nommées, la belle Alice Belaïdi, Ana Girardot, Stefi Celma et Arnaud Ducret, Pierre Niney et sa belle Natasha Andrews, précédé d'un autre couple, Raphaël et Mélanie Thierry. James Thierrée était également de la partie, non loin du clan Belmondo, d'abord emmené par Luana et Paul, accompagné d'Annabelle, Victor et Stella (la dernière fille de Bébel).

Lily-Rose Depp est ensuite arrivée, faisant grimper la température sur le tapis rouge avec une robe décolletée bleu nuit. La fille de Vanessa Paradis, nommée pour La Danseuse au César du meilleur espoir féminin, était en solo. Marina Foïs, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, François Cluzet étaient également sur le tapis rouge au même moment.

George Clooney est ensuite arrivé avec son bras, une sublime Amal Alamuddin, enceinte de leurs jumeaux prévus pour le mois de juin. Le couple a fait crépiter les flashs. Quelques minutes plus tôt, c'est Jean Dujardin qui foulait le red carpet avec sa compagne, Nathalie Péchalat.

L'équipe de Divines, emmenée par sa réalisatrice Houda Benyamina a ensuite pris le relai à 20h30, suivi par une pléiade d'invités prestigieux parmi lesquels Xavier Dolan, Isabelle Huppert, Paul Verhoeven, Alice Taglioni ou encore Virginie Efira, absolument ravissante aux côtés de Laurent Lafitte et Vincent Lacoste, ses partenaires dans Elle et Victoria.