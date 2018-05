Chanel Iman enceinte : Le top annonce sa grossesse avec de superbes photos

Excellent timing de la part de Chanel Iman : l'Ange de Victoria's Secret a choisi la fête des mères, qui était célébrée ce dimanche 13 mai 2018 aux Etats-Unis, pour annoncer qu'elle allait elle-même devenir maman ! C'est au site américain E! Online que le mannequin de 27 ans a révélé en exclusivité sa grossesse et la naissance prochaine de son premier enfant avec Sterling Shepard (25 ans), receveur vedette de la franchise des New York Giants en NFL (la Ligue de foot US). Simultanément, elle a partagé via son compte Instagram plusieurs photos de photographe mettant en scène son ventre nu et déjà bien rond.

La nouvelle survient tout juste deux mois après le mariage de Chanel et Sterling (25 ans), qui se sont unis le 3 mars 2018 à Beverly Hills, trois mois seulement après l'annonce de leurs fiançailles, mais le couple semble déjà pétri d'assurance pour ce qui est de fonder une famille : "Notre principale préoccupation a toujours été pour l'amour et la famille et nous avons hâte d'inculquer ces valeurs à notre petit(e)", a commenté la future maman auprès d'E!.

Des valeurs qu'on perçoit également dans les textes qu'elle a inscrits en légende des magnifiques images (dont deux avec son chéri) réalisées par le photographe James Macari qu'elle a publiées sur Instagram : "Papa et maman sont impatients de te rencontrer. Alors que je me prépare à devenir mère, je veux souhaiter une joyeuse fêtes des mères à toutes les mères et les mamans à venir. Nous sommes tous deux bénis de bien des façons, bénis que notre amour ait créé une merveilleuse vie de plus, et nous avons hâte que cette bénédiction ultime arrive. Nous avons hâte de tenir notre bébé dans nos bras. Notre conte de fées continue tandis que nous attendons la naissance de notre bébé. Notre amour continue de grandir chaque jour et il nous tarde de le partager avec notre petit(e)."

Après avoir vécu des histoires avec le rappeur ASAP Rocky et avec le basketteur Jordan Clarkson, Chanel Iman avait rencontré l'amour de sa vie en la personne de Sterling Shepard en novembre 2016 lors de la soirée d'anniversaire de son coéquipier star chez les Giants Victor Cruz. Vu comme c'est parti, on parie qu'ils vont nous inonder de leur amour et de leur impatience dans les prochains mois !