Chanel Iman : Canon en bikini dans les bras de son footballeur de chéri

On ne la voit plus trop aux soirées, mais sur la plage, on ne peut pas la manquer : Chanel Iman profite actuellement de quelques jours de détente du côté de Miami, en Floride, et en très bonne compagnie, avec son chéri et des amis, dont sa copine mannequin Heidy De La Rosa.

Native de la Georgie voisine, la bombe connue notamment pour sa collaboration avec Victoria's Secret de 26 ans savoure pleinement la présence câline de son chéri Sterling Shepard avant que celui-ci doive prendre le chemin des entraînements d'été avec les New York Giants, en vue de la reprise en août du championnat de NFL. Agé de 24 ans et drafté (recruté) en 2016 par la prestigieuse franchise new-yorkaise, Sterling, fils d'un ancien wide receiver (receveur écarté) d'Oklahoma dont il est orphelin depuis ses 6 ans, a tout intérêt à se donner à fond pour tenter de se faire remarquer pour sa deuxième saison.

En attendant, le jeune couple, qui se fréquente depuis plusieurs mois, laisse le temps s'écouler lentement en s'adonnant à des plaisirs simples, comme celui de se faire des câlins dans les eaux tièdes de Miami. Après avoir vécu de courtes romances avec le rappeur ASAP Rocky (2013-2014) et le basketteur Jordan Clarkson (2015), Chanel Iman, qui apparaissait cette année pour la deuxième fois en tant qu'actrice à l'écran (après Dope en 2015, Mad Families), saura-t-elle faire durer celle-là plus longtemps ?