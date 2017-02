Charlene de Monaco : Lumineuse et généreuse sous le soleil de Cagnes-sur-mer

Les organisateurs du Charity Mile ne pouvaient rêver meilleures conditions pour la toute première édition de cette course de galop caritative baptisée Prix Princesse Charlene de Monaco, organisée à l'hippodrome de la Côté d'Azur, à Cagnes-sur-mer le samedi 25 février. C'est sous un soleil radieux que la princesse Charlene de Monaco a assisté à l'événement hippique remporté par Miracle des Aigles (Siyouni).

Cette épreuve traditionnelle du Quinté + est particulière de part sa vocation caritative. Les 18 chevaux qui se sont élancés hier étaient tous rattachés à une association. En fonction de leur place d'arrivée, une somme plus ou moins importante a été reversée à chaque association. Gareth Wittstock, le frère de Charlene de Monaco, et François Forcioli-Conti, président de la Société des courses de la Côte d'Azur avaient procédé le 22 février dernier au tirage au sort associant chevaux et associations dans le magnifique cadre du Yacht-club de Monaco, comme le rapportait Nice-Matin. "Grâce à la générosité d'entreprises et de partenaires, une cagnotte de 50 000 euros a été constituée", précisait le quotidien régional.

Miracle des Aigles a ainsi permis à l'association Action innocence Monaco de recevoir un chèque de 10 000 euros remis des mains de la lumineuse Charlene de Monaco, en présence du président de France Galop, Édouard de Rothschild. L'association promeut une pratique sécurisée d'Internet en s'adressant aux enfants, aux adolescents et aux parents ainsi qu'aux professionnels de l'enseignement, de la santé et du social.

Élégante dans une tenue noire associant une combinaison aux jambes amples et une veste, la princesse de 38 ans a participé avec entrain à cette course de galop portant son nom. La maman de Gabriella et Jacques a également remis un chèque de 6000 euros et de 4000 euros à deux autres associations dont la Croix-Rouge monégasque.

Tout comme la veille - pour la soirée de gala de l'AMREF Flying Doctors en partenariat avec la Fondation Princesse Charlene de Monaco - Charlene de Monaco n'a pas eu besoin de son époux le prince Albert pour assurer avec brio. Tout aussi actif que sa femme, le souverain monégasque se trouvait cette semaine à Paris pour fêter le 10e anniversaire fondation, la Fondation Prince Albert II, dédiée à la protection de la planète. Lors de la soirée organisée le 22 février en la Salle Gaveau 200 000 euros ont été récoltés en présence de prestigieux invités dont du maire de Bordeaux Alain Juppé, de la journaliste Laurence Ferrari (venue accompagner son mari et musicien Renaud Capuçon), de l'homme d'affaires Bernard Arnault ou encore de Frédéric Mitterrand.