Charlene de Monaco : Si chic en pantalon à bretelles pour un gala incontournable

Deux semaines après sa sortie remarquée à la Fashion Week de Paris, Charlene de Monaco réapparaît devant les caméras à l'occasion d'un événement incontournable et cher aux yeux de la famille monégasque.

Mardi 16 octobre 2018, l'épouse du prince Albert était ainsi au Cipriani à New York pour assister à la nouvelle édition du Princess Grace Awards Gala, soirée qui perpétue l'engagement assumé de son vivant par la regrettée Grace Kelly à soutenir les talents émergents dans le monde des arts et qui récompense les artistes de danse, de théâtre et de cinéma.

Très chic dans un pantalon noir à bretelles, la maman des jumeaux Jacques et Gabriella (4 ans le 10 décembre prochain) s'est affichée en grande forme devant les photographes, enchaînant les poses assurées lors du photocall. Charlene n'était pas la seule membre de la famille royale à avoir assuré le déplacement puisque sa nièce Pauline Ducruet (24 ans), glamour dans une robe noire, était aussi de la partie.

Cette année, l'acteur Tim Daly (Private Practice, Madam Secretary), le chorégraphe Kyle Abraham et le comédien de théâtre Sam Gold étaient mis à l'honneur, recevant des trophées lors de cet événement animé par la chanteuse Katharine McPhee.

Bebe Neuwirth, Tyne Daly (soeur de Tim), Carly Hughes, Candace Bushnell (auteur des livres Sex and the City), Denise Rich, Gigi Gorgeous, Nats Getty, Peter Cervinka et Amy Herzog (l'épouse de Sam Gold) étaient tous conviés.