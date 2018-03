Gigi Gorgeous : La star transgenre s'est fiancée à sa chérie milliardaire

Gigi Gorgeous et Nats Getty vont se marier. Après deux ans de relation, l'icône transgenre de 25 ans et l'héritière milliardaire (sa famille est notamment propriétaire de la compagnie pétrolière Getty Oil et de l'agence de photographies Getty Images) ont annoncé leurs fiançailles dans une vidéo publiée le 8 mars 2018 sur Youtube.

D'après les images, Nats Getty a fait sa demande le 1er mars lors d'un voyage en France. Après avoir visité la capitale, le couple s'est ensuite rendu dans un magnifique château situé en région parisienne. C'est là-bas que la jeune femme de 25 ans a posé un genou par terre, surprenant sa compagne.

Sur Instagram, Gigi Gorgeous (Giselle Loren Lazzarato de son vrai nom) s'est enthousiasmée de cet heureux événement en publiant une photo où elle dévoile un aperçu de sa bague de fiançailles.